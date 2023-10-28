PS 通道混合器的用法

“通道混合器”是 ps 中使用较少的一个调色工具，它的原理不够直观明确，导致很多人不知道该怎么去使用，今天我用几张图片演示一下通道混合器的用法。

注：通道混合器有一定难度，适合有一定基础的人使用，不建议新手学习。

在 ps 中选择“图像”-“调整”-“通道混合器”。或者从“调整图层”中找到“通道混合器”。

输出通道，就是你要修改的通道。下方的颜色，就是你要修改的区域。

假如选择红通道，调整绿色，就是修改图像中“绿色区域”的“红通道”数值。

我们知道，通道里面存储了 3 原色的信息，而色彩混合原理如下：

一种颜色，可由两侧的颜色混合组成。

增加一侧的颜色，就会向这一侧移动；减少，则向另一侧移动。

示例

1.打开一张照片，现在是绿色的草地，如果我们想调整出秋天的感觉，就需要把绿色变成黄色。也就是在绿色中增加红色。

2.在通道混合器中，选择红通道，增加绿色的数值，直到草地变成黄色为止。

3.由于蓝天也含有一定数量的绿色，因此蓝天中也被增加了红色，蓝色 + 红色 = 洋红色。（如果是纯蓝色，则不会受到影响）

4.我们再选择蓝色，把数值降低，直到天空恢复正常。

知识点

我们得到了一条结论：想要得到①，那就选择③，调整一下②的数值就行了，是不是很简单？

蓝色 = 洋红-红色

①目标颜色 ②需要调整的颜色 ③调整通道

根据第 1 条结论，我们想要①，直接改变②和③即可。洋红是原来的蓝色变成的，所以直接用蓝色代替即可。

这样，式子就变成了，蓝色 = 蓝色-红色。

我们又推导出了一条结论：②位置的颜色，是图片原来的颜色。

示例

再来看一个稍微复杂的案例。

1.现在有一朵粉色（洋红）的花朵，想要调整为红色。

2.还是按照上面的结论，目标颜色是“红色”，要调整的是“洋红”，根据色彩混合原理可知，要从洋红减少“蓝色”才能得到红色。红色 = 洋红-蓝色。

3.现在问题来了，通道混合器中调整滑块没有洋红。我们看一下花朵的颜色，发现是由“较多的红、蓝”加上“中等的绿色”组成。

这意味着调整“红”或“蓝”都是可以的。

选择蓝通道，将蓝从 100 降低到 49，将红从 0 降低到-89。

4.但是花朵没有变成红色，这是因为里面还含有一些绿色，我们再把绿色降低。

选择绿通道，减少红和蓝的数值，花朵变成红色了。绿色的背景也受到了干扰，再把绿色拉高一点。

知识点

红色 = 洋红-蓝色，而洋红 = 红色 + 蓝色，

所以，可得

红色 =（红色-蓝色）/（蓝色-蓝色）。

我们又推导出了一条结论：一种颜色，可以由组成它的两种原色代替。

本文来自微信公众号：摄影研修社 （ID：shoujiPhotography）

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