卡巴斯基曝光 StripedFly 漏洞，感染至少百万台 Windows 和 Linux 设备

IT之家 10 月 28 日消息，根据卡巴斯基近日公布的安全报告，在过去 5 年时间里，监测一个名为 StripedFly 的复杂跨平台恶意软件平台，期间感染了超过 100 万台 Windows 和 Linux 设备。

StripedFly 采用基于 TOR 的复杂流量隐藏机制，可以从可信平台处自动更新，并具备类似蠕虫的传播功能，并衍生创建了 EternalBlue SMBv1 漏洞。

卡巴斯基表示尚不清楚 StripedFly 是否用于创收或网络间谍活动，复杂程度表明这是一种 APT（高级持续威胁）恶意软件。

根据该恶意软件的编译器时间戳，已知最早的具有 EternalBlue 漏洞的 StripedFly 版本是在 2016 年 4 月。

StripedFly 恶意软件框架是在卡巴斯基发现该平台的 shellcode 注入到 WININIT.EXE 进程（一个处理各种子系统初始化的合法 Windows 操作系统进程）后首次被发现的。

卡巴斯基在报告中表示：“恶意软件有效负载包含多个模块，使攻击者能够充当 APT、加密货币矿工，甚至勒索软件组织。”

IT之家在此附上卡巴斯基报告原文，感兴趣的用户可以深入阅读。

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