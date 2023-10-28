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领克 06 EM-P 插混车型开启预约：纯电续航 126km，综合续航 1200km

2023/10/28 14:36:11 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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IT之家 10 月 28 日消息，@领克汽车 宣布，领克 06 EM-P 已于今日早上 8:06 开启预约，支付 1000 元订金可获得 3000 元购车券，官方暂未公布新车售价。

按照领克汽车官方说法，新车的定位是“新都市机能超电 SUV”，整体外观基本延续现款领克 06 车型的设计风格，但中网和车头灯进行了调整，采用了更加利落的设计。

据介绍，新车将提供冰川绿、落樱粉、薄雾蓝、银盐白、极光五种配色，预计都采用车身与车顶双拼色的设计。另据IT之家此前报道，工信部申报信息显示新车长宽高分别为 4350/1820/1625mm，轴距 2640mm

新车内饰提供“灵感绿洲”“漫樱花境”“午夜极光”三种不同风格，拥有柔光墨镜式遮阳板、9.4L 中央扶手箱、50W 风冷无线快充等配置。结合此前预热，该车一大亮点是包裹式座椅设计，号称具有蓬松云绵、舒缓回弹、饱满坐感等一系列特点。

动力方面，该车提供“超级增程”电动方案，配备 P1+P3 电机以及 3DHT Evo 变速箱和 51L 高压油箱，电池容量为 19.09kWh，CLTC 工况下纯电续航为 126km，综合续航 1200km

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关键词：领克汽车领克06

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