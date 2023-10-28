《反恐精英 2》团队确认未来会加入更多全新武器，但并非“首要任务”

IT之家 10 月 28 日消息，《反恐精英 2》开发团队近日接受外媒 PC Gamer 的采访，回答了各种关于该作过去、现在和未来的问题。

当被问及不少玩家关心的“是否计划在新作中加入新的武器”时，开发团队给出肯定回答：

是的。尽管这不是目前的首要任务，但我们绝对计划为《CS2》引入一些新武器。我们一直在寻找各种方法，从而让玩家在游戏中做出更有趣的决定，所以我们通常会考虑以下情况：玩家是否没有或者只有少数合适的工具来处理特定情况，以及游戏玩法在哪里变得有些陈旧、何种武器可能会改变现状。

开发团队称，在《CS:GO》发售十年间，团队偶尔会学到一些关于如何小心在游戏中引入新武器的“惨痛教训”，并表示目前“已经掌握了未来解决这个问题的方法”。通过《CS2》中新的可定制配装系统，开发团队认为推出新武器有望变得更加简单。

这一“教训”可追溯到 2015 年，开发团队在《CS:GO》中引入了一款用来替代“沙漠之鹰”手枪的武器 —— 左轮手枪 R8。但由于这款武器强度过高，导致职业玩家、普通玩家纷纷吐槽其极大程度破坏了游戏平衡。“我们从 R8 身上学到了很多东西，其中之一，就是在推出新武器或对武器进行重大改动时要更谨慎，需要通过玩家进行测试才可投入使用。”

根据 Valve 官方介绍，《反恐精英 2》是《CS:GO》的免费升级版，展现了《反恐精英》（Counter Strike）历史上最大的技术飞跃。该作由 Source 2 引擎打造，具备基于物理的逼真渲染、最为先进的网络、经过升级的社区创意工坊工具。

据IT之家此前报道，随着《反恐精英 2》游戏更新在本月早些时候发布，V社宣布即将停止对《CS:GO》的支持。V社表示：“接下来，《反恐精英 2》将专注于支持 64 位 Windows 和 Linux。如果您无法用当前硬件启动《反恐精英 2》，还可以访问旧版本的《CS:GO》。对《CS:GO》支持将于 2024 年 1 月 1 日结束。”

据介绍，这意味着老版本的《CS:GO》仍然可以游玩，只不过没有官方匹配功能，2024 年 1 月 1 日之后将不再维护，后续出现问题也不再解决了。

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