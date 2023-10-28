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国航调整国内客票退改手续费收费标准，经济舱费用大幅降低

2023/10/28 15:37:53 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：

IT之家 10 月 28 日消息，中国国际航空公司宣布，国航自 2023 年 10 月 29 日（含）起调整国内客票退改手续费收费标准。主要降低了经济舱的退改手续费，各舱位退改手续费降低了 5%-25%，而头等舱、商务舱、超级经济舱变化不大。

具体如下：

一、调整时间段划分。具体时间段划分修改为“航班起飞前 7 天（含）之前”、“航班起飞前 7 天（不含）至 48 小时（含）”、“航班起飞前 48 小时（不含）至 4 小时（含）”、“航班起飞前 4 小时（不含）至航班起飞后”。四个时间段内的退改手续费收费标准不同且时间计算精确到分钟。换开客票后退票仍按照原始客票（即第一张客票）的退票规则收取退票手续费。

二、调整部分舱位的退改手续费。具体请见购票页面显示的收费标准。

三、调整同天同航班自愿变更规则

IT之家注意到，现有的退改收费标准分为四个时段：起飞前 14 天、起飞前 14 天-48 小时、起飞前 48 小时-4 小时、起飞前 4 小时至起飞后。

调整前收费标准：

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关键词：中国国际航空飞机

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