未在人行道上礼让行人，美监管机构对通用无人驾驶汽车 Cruise 展开调查

IT之家 10 月 28 日消息，据路透社今日早些时候报道，通用汽车无人驾驶部门 Cruise 目前正面临多项有关其汽车安全性的联邦调查，包括两起无人驾驶汽车在人行道上未礼让行人的案例。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）在本月发布的一份文件中表示，Cruise“可能不会在行人周围采取适当谨慎措施”，并称这种车辆行为可能会增加与行人发生碰撞的风险，进而导致人员伤亡。在同一机构更早之前的另一封文件中，也对 Cruise 车辆发生的几起因为急刹车导致的碰撞事故表示担忧。

▲ 图为 X 平台用户相关视频截图，仅供参考

安全官员公布了一部分记录下来的事故细节：在一个案例中，车辆刹车之前突然转向一名正在遛狗的行人；另一个案例中，车辆险些撞到人行横道上的四名行人，包括两名小孩，但车辆最后“扬长而去”。

Cruise 周五对上述案例回应称，这两起事故中的车辆都在追踪所有行人，并称已经做出改进，以便在车辆周围“为行人留出更多空间”。NHTSA 要求 Cruise 提供关于行人事故的更多信息，包括事件发生前后至少 30 秒的所有视频及合成效果图，最后期限是 10 月 27 日。

IT之家曾于昨日报道，Cruise 在 X 平台宣布，该公司已暂停所有无人驾驶汽车业务在公众领域的运营，此举实际上终止了该公司在加州全境及迈阿密的无人驾驶出租车业务。

Cruise 同时表示，它将继续进行“受监督的自动驾驶汽车运营”，这意味着人类操作员将继续坐在无人驾驶出租车的方向盘后面。

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