蔚来推出婚庆用车定制服务，4 小时收费 666 元

IT之家 10 月 28 日消息，蔚来推出蔚来用户专享的婚庆用车定制服务，有专属婚庆司机（接亲送客，临时取送，代买代办）、现场机动支持（引导宾客，物品搬运），不限行驶里程，免费补能，可选拖挂房车。

IT之家附定价：

套餐一

仅需蔚来驾享服务，车辆自备

收费标准：按照驾享正常计算，首小时 100 元，此后 50 元 / 小时

超时费用：50 元 / 小时

套餐二（提供车辆 + 蔚来驾享服务）

具体可选车型：2020 款 ES6、ES8、EC6

收费标准：4 小时（不限公里）：666 元 / 车

8 小时（不限公里）：888 元 / 车

超时费用：100 元 / 小时

活动时间：2023 年 10 月 26 日-12 月 31 日。婚车服务的用车范围为金华、衢州、杭州、湖州（后两个城市活动时间 10 月 12 日起）；如在金衢地区外会酌情加收返程费和空驶费。

费用已包含车辆租赁费、驾驶服务时长费、婚车清洗费、充电费，服务过程中产生的返程费、路桥费、停车费、增值服务费等其他费用，由用户承担。

婚车服务确认后，蔚来将收取 5999 积分定金，用户锁定车辆资源，可在后续的费用中抵扣。

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