中国电信中南智能算力中心在长沙投产运营，规划 45 万台服务器、5000P Flops 智能算力

IT之家 10 月 28 日消息，据《湖南日报》报道，中国电信中南智能算力中心竣工投产仪式在长沙市天心区举行，3 年内将引进 300 多家云计算、智能网联、5G 应用、人工智能等企业入驻，远期达到 1000 家。全部建成投产后，将带动近 500 亿元的相关产业发展。

IT之家注意到，中国电信中南智能算力中心位于长株潭生态绿心的天心经开区，总投资 120 亿元，规划面积 300 亩。项目总体规划 3 万 3 千个机架、45 万台服务器、5000P Flops 智能算力。该项目的正式投产运营，将进一步提高湖南在云计算、大模型、智算、云网安全领域的全国影响力和核心竞争力。

值得一提的是，9 月 1 日，长沙建设全球研发中心城市首开式，360 集团创始人周鸿祎出席并与长沙市签约，360 集团把全国科创研发总部（长沙）项目落在园区的“天心数谷”。

该项目总投资额约 53.65 亿元，项目按照总体规划分两期实施，计划落地建设“1+3+4”创新基地项目，即 1 个 360 全国科创研发总部、3 个中心（国家级全球 APT 预警中心、全国车联网安全中心、国家级信创安全中心）、4 大板块（安全保障、兴业惠民、善政提效、产业发展）。投产达效后，预期年税收可达 5000 万元以上，解决就业 3000 人以上。

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