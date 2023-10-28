西工大机器交互方面取得新进展：给无人机“装上大脑、建立群聊”

IT之家 10 月 28 日消息，据西北工业大学官方公众号，西北工业大学光电与智能研究院李学龙教授和同事在机器交互方面取得创新进展：给无人机装上“大脑”，基于国产大模型研发“群聊”式无人机控制框架。

这套框架可让无人机集群在语言沟通中动态协同，实现开放环境下“人机”“多机”对话交互，打破了人类和机器的交互壁垒，进一步拓展了临地安防的应用场景。（IT之家注：临地安防涵盖低空安防、水下安防及跨域安防等领域，是面向临地空间内防卫、防护、生产、安全、救援等需求的技术体系，具备多元化、跨域化、立体化、协同化、智能化等特征。）

▲ 图源西北工业大学，下同

研究团队提出“群聊式”对话交互方法，将声音、图像、无人机自身状态等信息通过大模型转换为自然语言对话，实现用户与无人机、无人机之间自主、直观的交互方式。

同时，研究团队设计了一套高效的实时反馈机制，无人机从而可在任务执行的关键节点通过对话报告自身状态、寻求用户确认，大大提高了复杂任务执行的稳定性和安全性。

据介绍，研究团队还建立了由“书生・浦语”开源大模型驱动的自主无人机“群聊式”控制框架，实现开放环境和复杂任务中的智能交互、主动感知和自主控制，从而提高无人机任务执行的自主性。通过这一框架，无人机集群可实现类人对话交互、主动环境感知、自主控制等一系列功能。

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