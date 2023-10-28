红魔氘锋 150W 全能充 GaN 上架：1A / 2C / 1DC，999 元

IT之家 10 月 28 日消息，红魔氘锋 150W 全能充 GaN 现已上架，1A / 2C / 1DC 接口设计，售价 999 元，10 月 31 日开卖。

IT之家整理红魔氘锋 150W 全能充 GaN 介绍如下：

这款充电器采用了 DC 口、USB-A、两个 USB-C 共四个接口，DC 供电接口功率可达 150W，USB-C 支持 PD 3.1 协议，功率可达 140W，USB-A 功率可达 30W。

150W DC 直流快充可为笔记本、户外电源、电动工具等采用 DC 口的大功率设备进行快充，包装内置一条内径 2.5mm 外径 5.5mm 的标准 DC 电源线，可直接为部分 DC 口设备直接充电，如接口型号不符，下单免费赠送一次联想、戴尔、华硕、惠普四个品牌中的一个主流规格的 DC 转接头。

外观方面，这款充电器有 RGB 灯效，并配备交互式液晶显示屏，可实时查看充电状态、输入输出功率等信息，支持触摸感应和 App 蓝牙控制。

红魔氘锋 150W 全能充 GaN 功率分配模式如下：

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天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元：点此抽红包（每天抽一次）

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