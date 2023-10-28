消息称大众汽车软件部门 Cariad 计划裁员 2000 人，新软件架构将推迟发布

IT之家 10 月 28 日消息，据德国《经理人》杂志报道，大众汽车希望在其陷入困境的软件部门 Cariad 裁员 2000 人，作为重组计划的一部分，该计划将导致新软件架构进一步推迟。

《经理人》杂志援引该集团主要管理人员的话，董事会在周三的会议上批准了该计划，目标是从 2024 年到 2025 年底进行裁员。

IT之家注意到，将在奥迪 Q6 etron 和保时捷 Macan 中实施的新软件架构 1.2 将推迟 16-18 周，而原计划于 2025 年实施的下一个 2.0 架构正在完全重新开发。

该管理人员表示，新的可扩展系统（SSP）平台也正在重新开发，从全新电动汽车 Trinity 开始，未来所有的车型都将基于该平台。

然而，该计划仍需获得劳资委员会的批准，劳资委员会已就工人的就业保障进行了谈判，直至 2025 年中期。

大众汽车工会发言人表示：“我们不接受这种全面裁员的方式。从结构和任务上看，目前还没有具体的信息说明哪些岗位应该被削减。”

Cariad 发言人拒绝置评，但表示 Cariad 首席执行官彼得・博世（Peter Bosch）自今年夏天以来一直在制定一项“全面转型计划”，以“重新定位”公司。“转型计划已进入最后阶段，将在相关机构通过决议后予以通报，”发言人补充道。

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