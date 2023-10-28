超算互联网核心节点在郑州启动建设，将承担运营、服务等核心枢纽功能

IT之家 10 月 28 日消息，据《河南日报》报道，超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，将立足河南、面向全国，在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体。

据介绍，河南位于“东数西算”八大枢纽节点的地理中心位置，在算力应用和数字经济领域拥有巨大发展潜力。超算互联网是由国家指导发起，致力于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。平台致力于链接供需双方，聚集产业生态和算力应用，降低超算应用门槛并带动自主核心软硬件的发展。

另据IT之家此前报道，今年 4 月中旬，国家超算互联网工作启动会在天津召开，该会议发起成立了国家超算互联网联合体。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。

IT之家科普：

“东数西算”工程指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系， 将我国东部算力需求有效引导到西部，促进东西部协同联动，让西部的算力资源更充分地支持东部数据运算 。2022 年 2 月，国家算力枢纽节点在 京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏 8 地启动建设。

“超算互联网”是以互联网的思维运营超算中心，并连接产业生态中的算力供给、应用开发、运营服务、用户等各方能力和资源，构建一体化超算算力网络和服务平台。

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