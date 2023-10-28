Excel 中超强大的文本处理函数 ——TEXTSPLIT

Hi，我是偏爱函数公式，爱用 Excel 图表管理仓库的大叔 Mr 赵~

今天咱们一起学习一个超级强大的文本拆分函数，TEXTSPLIT 函数。这个函数目前仅在 Officel 365 版本中可以使用，它的语法是：

=TEXTSPLIT (需要拆分的文本，列分隔符，[行分隔符],[是否忽略空单元格],[是否区分大小写],[出错时填充的值]）

接下来，我们就通过 5 个既常见又实用的文本拆分案例，一起认识它有多强大~

1、统计人数

如下图，B 列的名单是以顿号作为连接符连接的一串姓名，需要统计每行的人数。

在 C3 单元格输入如下公式：

=COUNTA(TEXTSPLIT(B3,"、"))

首先用 TEXTSPLIT 函数以顿号「、」作为列分隔符拆分当前的名单，生成一行数组；

然后用 COUNTA 函数统计这个数组中有多少个元素，结果就是人数。

2、计算最大连胜次数

如下图 B3 单元格一串文本是多轮比赛的成绩，需要统计最大连胜了几次。

在 C3 单元格输入如下公式：

=MAX(LEN(TEXTSPLIT(B3,{"负", "平"})))

公式中的 {"负","平"}，是由字符 "负" 和 "平" 组成的一个常量数组。

我们可以按常量数组的形式将多种分隔符写到一起，再用 TEXTSPLIT 函数拆分文本，结果生成如下图所示的一行数组：

然后用 LEN 函数统计数组每个元素的字符个数，最后用 MAX 函数求出字符个数的最大值，结果就是最大连胜次数。

3、统计缺勤名单

如下图 B3 单元格是公司人员名单，C3 单元格是实际参加会议的人员，需要统计缺勤的名单。

在 D3 单元格输入如下公式：

=TEXTJOIN("、",,TEXTSPLIT(B3,TEXTSPLIT(C3,"、"),"、",1))

公式中的 TEXTSPLIT (C3,,"、") 部分是用 TEXTSPLIT 函数以顿号「、」作为行分隔符，将 C3 单元格的文本拆分成 1 列数组：

然后以这列数组作为列分隔符，以顿号作为行分隔符，用 TEXTSPLIT 函数拆分 B3 单元格的字符串，结果如下图所示：

最后用 TEXTJOIN 函数以顿号作为连接符，连接数组中的每个元素，生成缺勤名单。

4、提取文本中的数字求和

比如 B3 单元格中，是一串由货物品称和金额组成的文本，需要提取金额再求和。

在 D3 单元格输入如下公式：

=SUM(--TEXTSPLIT(B3,,TEXTSPLIT(B3,".",ROW(1:10)-1,1),1))

公式中 ROW (1:10)-1 生成一组 0 到 9 的序列值，

然后用 TEXTSPLIT 函数，分别以小数点作为列隔符，以 0 到 9 的数字作为行分隔符，忽略空白拆分 B3 单元格的文本，结果后成一列货物名称：

再用 TEXTSPLIT 函数，以这列名称作为行分隔符，忽略空白拆分 B3 单元格的文本，结果生成一列数字：

最后用两个负号，将这列数值转化成数值类型，再用 SUM 函数求和，就得到了金额之和，结果如下图 D3 单元格所示：

5、拆分文本成多行多列

如下图，B3 单元格的是由姓名和数字连接起来的一串文本，需要将姓名和数字拆分成两列。

在 D3 单元格输入如下公式：

=LET(a,TEXTSPLIT(B3,,ROW(1:10)-1,1),HSTACK(a,TEXTSPLIT(B3,,a,1)))

公式中 ROW (1:10)-1 生成一组 0 到 9 的序列值，

然后用 TEXTSPLIT 函数，以 0 到 9 的数字作为行分隔符，忽略空白拆分 B3 单元格的文本，生成一列姓名：

再用 LET 函数将这列姓名赋值给变量 a，用 TEXTSPLIT 函数，以这列姓名作为行分隔符，忽略空白拆分 B3 单元格的文本，得出一列数字：

最后用 HSTACK 函数，将得到的姓名和数量连接成多行两列的数组，得到最终结果：

6、写在最后

本文通过以上 5 个案例，展示了 TEXTSPLIT 函数强大的文本拆分功能：

首先用 TEXTSPLIT 函数按指定的分隔符将文本拆分到行和列，结果以数组形式返回，然后与其它函数嵌套使用，应用到实际场景中。

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：赵骄阳

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