广汽传祺新能源 ES9 车型上市：CLTC 综合续航 1215km，22.98-26.98 万元

IT之家 10 月 28 日消息，广汽传祺新能源 ES9 正式上市，共推出 4 款车型，售价区间 22.98-26.98 万元。
IT之家从官方获悉，传祺 ES9 长宽高分别为 5015/1950/1780mm，轴距 2920mm；外观采用龙鳞翼造型、隐藏式门把手，配备吸顶式行李架、鲨鱼鳍天线。
内饰上，新车配备 12.3 英寸仪表盘 + 14.6 英寸中控屏，拥有两种座椅布局：2+2+2、2+3+2，三排空间宽 1020mm 长 720mm，支持 OTA 在线升级、T-Box 远程控制功能、PEPS 无钥匙进入、AVDC 影子车手驾驶模式。
新车搭载 2.0TM 插混发动机，发动机最大功率 140kW、最大扭矩 330N・m，前电机最大功率 134kW、最大扭矩 300N・m，系统综合最大功率 274kW、最大扭矩 630N・m，零百加速 8 秒。
续航方面，新车内置 25.57kWh 电池、56L 油箱，支持 3.3kW 对外放电、5.5kW 车对车补能，CLTC 综合工况馈电油耗 5.23L / 100km，WLTC 综合工况亏电油耗 6.18L / 100km，CLTC 综合工况综合续航里程 1215km，WLTC 综合工况综合续航里程 1016km。
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