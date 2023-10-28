岚图品牌在丹麦发布，岚图梦想家车型首度登陆欧洲并开售

IT之家 10 月 28 日消息，东风旗下岚图汽车继进军挪威、芬兰等国之后，于 10 月 26 日上午 10：00 在丹麦发布，位于哥本哈根的岚图展厅正式开业，岚图梦想家首度登陆欧洲并开启销售。

同时，岚图汽车携旗下三款车型正式亮相丹麦 eCar EXPO 车展，岚图追光首次亮相欧洲，今后也将进入欧洲市场。未来岚图汽车还计划进入德国、法国、意大利等欧洲市场。

据了解，岚图梦想家在北欧专门进行了 100 天 + 广泛测试，累计行驶 5.22 万公里，并根据当地用户审美及使用习惯开发全新欧版车机。

IT之家此前报道，2024 款岚图梦想家于 10 月 12 日在国内上市，售价 33.99 万元起。该车提供 4 种车身颜色，分别为旭日紫、玄英黑、日耀金、杜若白，长宽高达到 5315/1985/1800mm，轴距 3200mm。

2024 款岚图梦想家 PHEV 车型搭载岚海动力全新混动发动机，热效率达 45.18%，可输出 420kW 系统总功率和 840N・m 系统总扭矩，CLTC 百公里馈电油耗 5.36L。

PHEV 车型内置 43 度超大云母电池，拥有 CLTC 236km 的纯电续航，CLTC 综合续航达 1231km，纯电车型 CLTC 续航里程提升到 650km。

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