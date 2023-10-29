Android 14 多用户模式下出现存储问题，谷歌称正在调查

IT之家 10 月 29 日消息，近日，Android 14 系统出现了一个严重问题。该问题导致多用户模式下的设备无法正常使用存储空间，甚至出现应用消失、频繁崩溃或存储被完全锁定的情况。

10 月 27 日，谷歌的一位代表承认了这个问题，并表示团队正在“努力修复”。他在谷歌论坛上回复说：“感谢您的耐心等待。我们的团队正在调查影响一些运行 Android 14 系统的 Pixel 设备的存储问题，并正在努力修复。我们会尽快在这个帖子中更新更多细节。”

IT之家注意到，最初这个问题主要出现在 Pixel 6 手机上。但是据 Ars Technica 本周报道，谷歌为这个问题开设的问题跟踪器已经收到了超过 420 条回复，涉及到多款不同设备。用户反映的问题包括：在设备的一个用户账户上，应用程序消失、不断崩溃或无法访问内部存储空间。

一些用户贴出了日志文件或上传了手机屏幕的图片，但多个用户表示，他们无法提供手机截图，因为手机显示没有可用的存储空间来保存它们。

目前，谷歌还没有公布这个问题的具体原因和解决方案。对于受影响的用户来说，只能等待谷歌尽快推出补丁来修复这个故障。

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