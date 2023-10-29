OPPO A79 手机印度发布：搭载天玑 6020 处理器和 5000 万像素摄像头

IT之家 10 月 29 日消息，OPPO A79 手机已在印度市场发布，该机定位中端。

OPPO A79 搭载了天玑 6020 芯片，运行基于 Android 13 的 ColorOS 13.1 系统。该手机拥有 8GB LPDDR4X 内存和 128GB UFS 2.2 存储空间，还可以通过 microSD 卡扩展存储容量，最高可达 1TB。

OPPO A79 采用一块 6.72 英寸的 90Hz FHD+ LCD 屏幕，采用了 Panda Glass 保护层，像素密度为 391 ppi，峰值亮度为 680 尼特，OPPO 称之为“阳光屏”。

OPPO A79 配备了三颗摄像头 ——5000 万像素主摄（三星 ISOCELL JN1 50MP），200 万像素深度（Omnivision OV02B1B）摄像头，和 800 万像素自拍摄像头。该机内置了 5000 毫安时的电池，支持 33W 有线快充。

其它方面，OPPO A79 采用侧面指纹识别器，支持 5G 网络连接、IP54 防水防尘等级、USB-C 接口和 3.5 毫米耳机孔。该手机还配备了双立体声扬声器，并有一个超音量模式，提供“超过 100% 的音量水平，扬声器达到 300%，听筒通话达到 200%”。

OPPO A79 提供了神秘黑和炫彩绿两种颜色，后者采用了 OPPO 称之为“炫彩羽毛设计”的外观，该机在印度的售价为 19999 卢比（IT之家备注：当前约 1758 元人民币），已经开售。

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