Switch Fold？任天堂新专利展示可拆分双屏折叠设备，形似已停产掌机 3DS

IT之家 10 月 29 日消息，据 Gamerant 当地时间周六报道，任天堂申请了一项可拆卸双屏幕折叠设备的专利。

图片显示，这款潜在的新型游戏机在构造上与任天堂已经停产的掌机 3DS 类似，拥有可以打开、合上的两部分。值得一提的是，这两部分还可以被拆分成为两个独立的手持设备，并可通过无线方式相互通信，从而让两个玩家能够使用该设备一同游戏。

在两部分合体之后，玩家又可以使用类似 3DS 等掌机的形式来操控这款设备。此外，这款设备的上半部分还拥有内外两块屏幕，外屏预计方便玩家以触摸的形式来操作部分游戏。

若从结构上看的话，这款设备上半部分的内屏明显大于下半部分的屏幕，在其下半部分配有一个摇杆。不过需要注意的是，任天堂并非所有专利都会转化为实体产品。

IT之家注：任天堂 3DS 是任天堂于 2011 年至 2020 年推出的便携式游戏机，为任天堂 DS 的后续机型，最大特点是引入了视差障壁技术，从而实现类似裸眼 3D 的效果。该机 2020 年宣布全系退市、停产，在全球范围内获得超过 7500 万台的销量。任天堂还宣布，2024 年 4 月上旬起，3DS 和 另一款掌机设备 Wii U 的在线游戏和其他在线通信功能将终止服务，这将影响第一方游戏和第三方软件（部分除外）。

▲ 图为 3DS（左）和 Wii U（右）

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