小鹏“年轻态”MPV 新车 X9 更多配色实车曝光：白色、黑色首次亮相

IT之家 10 月 29 日消息，常常曝光未上市新车实车、谍照的博主 @德卤爱开车 今日凌晨在微博上晒出了一组小鹏全新 MPV 车型 X9 的实车图，新车的更多配色现已提前亮相。

从图片上看，这些小鹏 X9 实车在前脸、D 柱和车尾部分覆盖小范围伪装，但车身整体轮廓和设计细节几乎已经是一览无余，这次亮相的新车至少出现了两种此前未公开亮相的配色：白色、黑色。

在这之前，银色的小鹏 X9 的已在工信部申报名单中亮相，不久前的 1024 小鹏汽车科技日期间则展现了该车的金色车型。目前来看，该车将至少提供黑、白、金、银 4 种不同配色。

据IT之家此前报道，小鹏 X9 是全球首款带后轮转向的 MPV，官方称其为“明日星舰”，基于小鹏 SEPA 扶摇架构，提供四驱 / 两驱版可选，将于广州车展正式发布。

新车长宽高分别为 5293/1988/1785mm，轴距为 3160mm，整体外观采用大量直线条营造出颇具未来感的设计语言，据小鹏汽车创始人何小鹏之前的说法，该车力求打开“年轻态”MPV 市场。

新车车机将采用小鹏第五代智能座舱系统“ XOS 天玑系统”，首发搭载骁龙 8295 芯片。XNet2.0 进一步将感知范围提升 200%、感知类型增加 11 种，号称融合了行业最高精度的纯视觉占用网络，可做到动态 BEV、静态 BEV 和占用网络三网合一。

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