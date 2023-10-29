洛图科技：今年三季度智能门锁均价达到近三年最低，下探至 1003 元

IT之家 10 月 29 日消息，根据洛图科技观研的《中国智能门锁零售市场月度追踪》数据显示，今年第三季度，中国智能门锁市场的全渠道销量为 404 万套，同比增长 1%，平均价格于本季度降至千元级别，触及近三年最低值，8 月首次来到千元以下级别（988 元）。

IT之家汇总详细数据如下：

小米销量、销额份额均位居线上市场第一，分别达 16.8%、18.4%，E10 成为“明星产品”，带动品牌销量份额同比增长 2.2%。

定位较为高端的德施曼则在销量、销额均位居线上市场第二，同时也在向 1500-2499 价格段拓展，并在 1500-1999 元、2000-2499 元细分市场的量额位居第一。

海尔、华为的销售量、额在该季度均实现正向增长，海尔的核心竞争力在于智慧家居生态系统，华为的核心竞争力则是品牌号召力、手机用户流量。

产品方面，开锁方式从刷卡、指纹、密码解锁方式向人脸识别、指掌静脉识别等方式升级，监控功能向“单一智能猫眼”向“智能猫眼 + 室内大屏 + 摄像头”的形式全面扩展。