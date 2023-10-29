日本电动汽车市场面临充电基础设施严重不足挑战：平均 4000 人拥有一根充电桩

IT之家 10 月 29 日消息，日本电动汽车的发展受到充电基础设施严重不足的阻碍，根据 Enechange Ltd.的数据，日本平均每 4,000 人只有一个充电桩，而欧洲、美国和中国的这个比例都要高得多，欧洲的比例为 500 人，美国为 600 人，中国为 1,800 人。

在德勤最近进行的一项调查中，日本消费者对电动汽车充电桩的普及表达了比其他任何国家都高的担忧，大约 40% 的受访者表示担心充电基础设施不足。为了解决这个问题，日本政府已经将其目标提高一倍，到 2030 年在全国范围内建设 30 万个电动汽车充电站，并在本财年向运营商提供 175 亿日元（IT之家备注：当前约 8.56 亿元人民币）的巨额补贴。

日本的汽车制造商也在采取措施加速向电动汽车的转型。本田汽车公司计划到 2040 年逐步淘汰汽油动力汽车的销售，而日产汽车公司则打算到 2030 年推出 27 款电气化车型，其中包括 19 款电动汽车。丰田汽车公司也制定了雄心勃勃的销售目标，到 2026 年销售 150 万辆纯电动汽车，到 2030 年销售 350 万辆。

日本充电基础设施不足的部分原因是改造旧建筑面临挑战，因为需要得到居民的同意才能在公寓综合体中安装充电桩。不过，新开发的项目正在积极增加充电基础设施，以吸引潜在的电动汽车车主。

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