iQOO 12 系列手机完整机身图曝光，11 月 7 日发布

IT之家 10 月 29 日消息，今日网上流出了 iQOO 12 系列手机的完整机身图，之前官方公布的都是局部，现在可以看到整体外观了。新机将于 11 月 7 日 19:00 发布。

图片展示了黑色和白色两款配色的手机，镜头模内置 3 枚摄像头，整体呈现圆角矩形，有点像腕表的设计。此外，该机后壳采用曲面设计，闪光灯位于镜头模组外侧，白色机身印有 iQOO LOGO 和标志性的宝马 M 系列蓝、黑、红三色条纹。

此前 iQOO 产品经理 @戈蓝 V 透露称，iQOO 12 系列手机“性能更猛，外观更有质感”，搭载电竞芯片 Q1，屏幕支持 144Hz 刷新率，配备大了近 2 倍的 iQOO 有史以来最大 X 轴线性马达以及顶级对称双扬声器，潜望长焦底大了 30%。此外，他还在影像色彩方面留下了一个悬念。

综合IT之家此前报道，iQOO 12 系列手机已经官宣首批搭载骁龙 8 Gen 3 处理器。据悉，为了增强游戏性能，iQOO 12 将使用具有硬件加速和光线追踪功能的专用显示处理器，在手机游戏中实现“超逼真的照明、反射和阴影”，从而在沉浸感方面实现“巨大飞跃”。

@数码闲聊站 此前也透露称，iQOO 12 标准版将配备全新镜头模组 + 金属直角中框 + 无塑料支架，提供 1016 X 轴马达 + 对称双扬 + 64Mp OV64B 潜望长焦，影像采用全新算法。该博主表示这款新机的定价“确实挺香”。

外观方面，据 @数码闲聊站 过往爆料，该机将采用白玻璃、直角金属中框、圆角矩形 Deco（装饰设计），配色将提供白玻璃、黑玻璃、红素皮可选，迭代全系主打玻璃。该机预计将采用居中单孔直 / 曲屏双方案，不再采用塑料屏幕支架，直立长焦换成潜望式长焦。此外，iQOO 12 系列手机无缘 200W 快充，新机支持 120W 快充。

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