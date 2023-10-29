新款奥迪 Q5L Sportback 上市：新增手机远程控制功能，售 43.19 万元起

IT之家 10 月 29 日消息，近日新款奥迪 Q5L Sportback 上市，新车提供 3 款车型可选，价格区间为 43.19-48.89 万元。作为年度改款车型，新车主要在配置方面进行了调整，同时售价也有所提高。

IT之家注意到，新车全系新增了手机远程控制功能，用户可以通过手机远程控制车辆的启动和空调。此外，新车还根据不同的车型增加了一些实用的配置。例如，入门版车型升级了座椅材质为真皮，中配车型增加了后排遮阳帘，顶配车型则增加了 DOW 开门预警功能，该功能可以在开门时检测外部是否有行人或车辆靠近，并发出警报音，避免发生碰撞。

在动力方面，新车沿用了 2.0T 发动机，并分为低功率版和高功率版两种调校。低功率版的发动机最大功率为 190 马力，最大扭矩为 320 牛・米，对应“40 TFSI”车型。高功率版的发动机最大功率为 245 马力，最大扭矩为 370 牛・米，对应“45 TFSI”车型。新车的传动系统由 7 速双离合变速箱和 quattro 四驱系统组成。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。