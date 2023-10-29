财报显示卡普空将推出一款“主要新作”，但题材仍然未知

IT之家 10 月 29 日消息，在前几天发布了最新一个财季的报告之后，卡普空公布了有关报告的电话会议问答内容。

卡普空在问答环节中连续两次提到了“大型”“新作”等关键字，还暗示这款游戏的发布将帮助卡普空实现售出 4500 万套游戏的崇高目标。

IT之家汇总相关对话内容大致如下：

Q：全年新游戏的销售计划是什么？为了实现全年的新游戏销售计划，公司采取哪些措施？ A：下半年，除了尚未公布的主要作品外，我们还计划在 1 月份推出《逆转裁判 456：王泥喜精选集》，以。我们还将继续扩大《街头霸王 6》等上半年推出的新游戏的销售，力争实现全年的销售计划。 …… Q：贵司如何看待全年 4500 万份的销售计划？ 考虑到上半年的情况，实现这一目标是否有困难？ A：我们计划在下半年推出一款主要新作。此外，从本财年开始，我们计划主要在下半年通过促销活动促进销售，我们的目标是通过增加销售数量，特别是重复销售的作品来实现这一目标。

据外媒 eurogamers 报道，该消息引发了 Reddit 有关社区的粉丝的瞩目和猜测，卡普空的主打游戏《怪物猎人》《生化危机》系列成为更受关注的两个目标，玩家期待这份新作将与上述经典游戏系列相关。

IT之家此前报道，据卡普空最近公布的 2023 财年第二季度报告，截至 2023 年 9 月 30 日，《生化危机》系列已售出超过 1.5 亿份。早在今年 7 月，卡普空就报告称该系列产品已售出 1.46 亿份，这意味着卡普空在三个月内又卖出了 400 万份《生化危机》系列游戏。

对比卡普空第二季度和第一季度的游戏销量，这些新增销量的很大一部分来自《生化危机 4 重制版》（49 万份）、《生化危机 2 重制版》（53 万份）和《生化危机 3 重制版》（43 万份）。

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