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我国首台国产海上平台燃气轮机“太行 7”正式投用，具有完全自主知识产权

2023/10/29 11:13:16 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 Alejandro86肖战割割 的线索投递！

IT之家 10 月 29 日消息，据央视新闻报道，今天（10 月 29 日）我国自主研制的“太行 7”燃气轮机，在深圳东南约 180 公里的海上油气平台成功“点火”运行，这是我国首台具有完全自主知识产权，正式在海上油气平台上投用的燃气轮机。

IT之家注意到，2016 年，国家提出“加快实现航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产”，至此，我国开始实施“航空发动机及燃气轮机”两项重大专项决策。《新型电力系统发展蓝皮书》也指出，提升电力系统科技创新驱动效能，如大型燃气轮机，以支撑新型电力系统构建；在清洁安全高效发电技术装备领域，支持氢（氨）燃气轮机技术、燃气轮机机组大比例掺氢燃烧技术研发。

中国航发燃机主要机型太行 7 系列燃气轮机由中国航发燃气轮机有限公司自主研发，具有体积小、启动快、运行维护方便、便于集中控制、燃料适应性强等特点，可应用于分布式能源、海上平台、机械驱动、备用电源等领域。

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关键词：燃气轮机太行7

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