IT之家 10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。

新车定位为 B 级猎装 SUV，将在年内正式上市。在此之前，新车曾在今年上半年的上海车展以概念车形式首发亮相，又在 8 月的成都车展期间展出量产版车型。

IT之家汇总该车目前已经展示的特征和配置如下：

比亚迪宋 L 采用王朝网新一代“先锋龙颜美学”设计语言，前脸有“龙牙”和“龙须”的元素，尾部搭载贯穿式尾灯和可升降运动尾翼，车身侧面还配备了无框车门和隐藏式门把手。车身尺寸方面，新车长宽高为 4840*1950*1560（mm），轴距为 2930mm。

内饰方面，该车根据单电机、双电机车型提供不同风格的座舱设计，采用最新家族设计语言，配备有纵向设计的出风口和 AR-HUD 抬头显示。此外，新车还将内置全新一代 DiLink 车机系统。

双电机四驱车型的专属内饰被称为“旷野星空”，配色上使用深灰色点缀荧光绿的搭配，座椅、门板、中控台等部位都覆盖了麂皮材质。

动力方面，该车提供双电机、单电机两种版本，前者最大功率 380kW，后者最大功率 230kW，最高时速 201km/h。

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