日产介绍其全固态电池技术：能量密度翻倍，充电时间缩短三分之一

IT之家 10 月 29 日消息，近日在日本东京举行的东京车展（Japan Mobility Show）上，日产汽车以四款电动汽车概念车和大胆的新设计语言吸引了众人的目光。然而，真正的颠覆者可能是日产正在开发的全固态电池（ASSB）技术。日产研究部门的副总裁土井和弘（Kazuhiro Doi）在现场介绍了这种新兴的电池技术，该技术有可能让日产的下一代电动汽车实现质的飞跃。

土井和弘表示，ASSB 技术可以让电动汽车的电池具有“几乎是现有电池两倍的能量密度”，并且具有更快的充电性能和更低的成本。他说，这种更高的能量密度为日产的产品规划和工程师提供了更多的选择空间，而且适用于“所有类型的汽车”。

利用每个电池单元能够提供更多的能量，可以使大型、重型的汽车（比如卡车或货车）在不增加电池组体积的情况下提高续航里程。日产还表示，这些电池可以将充电时间缩短到传统电池的三分之一。另一方面，运动型或超级跑车可以使用更小、更轻的电池组，从而提高操控性、制动性和加速性。

土井和弘还表示，ASSB 技术在温度方面也有更广泛的适应范围。当被问及最佳工作温度时，他说这些电池可以在“室温到 100 摄氏度”的范围内正常工作。因此，全固态电池不需要任何专门的冷却系统，这意味着未来的日产产品可以减少更多的重量和机械复杂度。

目前 ASSB 技术按照日产之前公布的计划进展顺利，第一座试验性生产工厂仍然计划于明年开始运营。而首款采用 ASSB 技术的量产车型仍然预计于 2028 年推出，当被问及具体细节时，土井和弘说：“我希望能尽快发布下一个公告。”

ASSB 技术在工程方面还有一些细节需要解决，主要是平衡电池单元的充放电性能以及整体寿命。“首先我们要确定化学成分，然后我们才能估计每个单元的性能。”他说，“为了实现更高的能量密度，正极必须更厚…… 但是这样充电就会更慢。”他说，基于镁硫（magnesium sulfur）的技术可能是最经济实惠的，并且可以“对循环寿命有积极影响”。

IT之家注意到，除了日产之外，宝马、大众和丰田等其他汽车制造商也在全固态电池领域投入了大量的研究和生产力量，但土井和弘对日产的努力充满信心，称该公司处于“领先群体”之中。

上个月，日产宣布在欧洲新推出的每一款新车都将是电动汽车，并且将在 2030 年之前完成在该地区的全面电动化转型。“世界需要摆脱内燃机（ICE），”日产首席执行官内田诚（Makoto Uchida）当时说。

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