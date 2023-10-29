360 集团发布第三季度财报：营收 22.35 亿元，前三季度经营性现金流由负转正

IT之家 10 月 29 日消息，360 集团近日发布 2023 年第三季度财报，数据显示，360 当季获得 22.35 亿元人民币，相比去年同期增加 5.87%，今年累计取得营收 67.38 亿元人民币，同比减少 2.83%。该季度归属于上市公司股东的净利润为-1.38 亿元，前三季度净利润为-3.69 亿元。

另据“360 安全卫士”公众号，该公司前三季度经营活动产生的现金流累计已达到 2.22 亿元，前三季度经营性现金流由负转正，稳定向好。

360 方面介绍称，公司当前以“数字安全”和“大模型”为双主线推进业务产业化落地。IT之家此前报道，360 智脑大模型于 9 月 21 日全面接入 360 全家桶，正式面向公众开放。据介绍，360 智脑拥有千亿参数规模，预训练超万亿 tokens，具备生成创作、多轮对话、逻辑推理等十大核心能力、数百项细分功能，能够覆盖大模型应用的所有场景。

此外，2023 年 9 月 25 日，工业和信息化部“2023 年产业技术基础公共服务平台-面向人工智能大模型工程化技术及应用的产业公共服务平台项目”发布中标公示，由中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）牵头的联合体（参与单位：北京智源人工智能研究院、中国科学院信息工程研究所、三六零科技集团有限公司、上海商汤科技开发有限公司、京东科技信息技术有限公司、北京智谱华章科技有限公司、佳都科技集团股份有限公司、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所联合体）以第一候选人成功中标。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。