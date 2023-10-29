“中国电车没有技术惊喜”，日本新造车社长狂言：只是排列 APP 图标

PS5 + 大彩电

作者｜楚门

“中国电动车没有技术惊喜。”

说出这句话的，是索尼本田移动出行公司（Sony Honda Mobility）的社长川西泉。

Sony Honda Mobility 是去年由索尼和本田成立的高端电动汽车合资公司，由索尼和本田各自持股 50%。

这家新成立的合资公司的总裁兼 COO 正是川西泉。

来源：SONY

最近，他在接受媒体采访时表示，虽然中国电动汽车制造商的发展速度“强劲”，但在信息技术方面，“只是像排列智能手机的图标一样，目前并没有什么技术惊喜。”

这话一出，网友可不答应了。

所以，他们造出来的电动车，会是什么样？

01 、公开贬低中国电车

据悉，川西泉在接受日本《产经新闻》等媒体采访时，用了“蓬勃”一词来形容中国电动汽车的发展速度。

但他认为，虽然中国电动汽车的发展速度很快，但在信息技术的使用上，“感觉就像是把智能手机的图标拼凑在一起，并没有什么技术惊喜”。

来源：Sony Honda Mobility

之所以说出这种话，是因为他曾在索尼负责智能手机业务，对于电动汽车车载显示屏上提供的各种信息和娱乐的 IT 系统，自认为非常熟悉。

他表示，听音乐和看视频这样基础的娱乐服务，智能手机已经可以完美实现，在汽车上继续应用这些操作并不是什么新鲜事。

换句话来说，我们提供的车载娱乐没有新意。

那索尼本田能做到什么样？

川西泉称，他们的产品开发将以高性能为基础，然后在未来数年内实现功能扩展，“就像索尼的 PlayStation 一样，从一开始就推出高性能产品是非常重要的。”

他还指出，在电动汽车开发上，通过软件更新来增加汽车的附加功能将成为主流。

川西泉向媒体透露，他们将提供独特的移动娱乐功能，“索尼本田打造的新车，应该向预判人类思维并提供优质服务的移动工具进化。”

来源：Sony Honda Mobility

在他看来，越是接近汽车控制的部分，越要小心谨慎。“但同时也可以通过多种方式来改变汽车的行驶质量，比如驾驶模式。而另一种方式就是娱乐 —— 也能改变汽车的驾乘质量”。

在上述言论发表前，10 月 17 日，索尼本田移动出行公司在日本正式公布了品牌首款车型“AFEELA”的原型车。

这款由索尼和本田共同打造的新车，车内外搭载共 45 个摄像头和传感器，内部配备了超长的一体式中控屏，并集成了索尼的影视、音乐、游戏等娱乐功能。

来源：Sony Honda Mobility

只不过，AFEELA 要在 2026 年才能量产开售。

索尼的娱乐业务能力毋庸置疑，本田作为日系三巨头在造车上的经验也不遑多让，但强强合作就一定强吗？

02、日本车企也曾拜师学艺

去年，本田在中国推出了第一款纯电动车：e:N 系列，由广汽本田和东风本田共同组成的双车战略，分别发布了 e:NS1 和 e:NP1。

来源：东风本田

本田中国当时称，e:N 系列寄托了本田用 70 余年技术沉淀，造好中国电动车的期望。

理想非常高大上，但相比自主品牌较高的定价，较小的尺寸，平平无奇的内外饰设计，e:N 系列并没有在国内市场上掀起水花。

事实上，一边说着没有什么技术，一边已经开始和中国企业合作的也是日本车企。

今年 8 月，据每日经济新闻报道，日产将使用东风旗下最新发布的“量子智能电动架构”，来研发、生产自己的纯电车型。东风方面当时并没有直接回应此事，仅表示有具体消息将会向外界公示。

来源：东风汽车

而最早和中国车企合作的日系品牌，其实是他们的老大哥丰田。早在 2019 年，丰田就和比亚迪签订了成立合资纯电动车的研发公司的协议。

由丰田、比亚迪、一汽丰田三方合作的纯电中型轿车 bZ3 已经量产上市，采用了比亚迪的刀片电池，和弗迪动力提供的驱动电机以及电控等技术。

另一边广汽丰田旗下的第二款 bZ 系列纯电 SUV，将基于埃安的全新纯电平台打造，项目代号为“AY5-T”，有望在广汽丰田第五工厂与 bZ4X 混线生产，预计会在 2024 年正式上市。

除了电动化上的合作，在智能化上丰田也开始“不耻下问”。

还是今年 8 月，丰田中国投资的初创公司与小马智行、广汽丰田，三方共同宣布将成立合资公司，以推动 L4 级自动驾驶技术的量产落地。

来源：小马智行

根据合作协议，合资公司将于年内正式成立，总投资额超 10 亿元人民币，合作的产品将由小马智行 Robotaxi 运营平台投入使用。

除此之外，丰田在中国还改变了其研发中心的模式，原丰田汽车研发中心（中国）有限公司更名为“丰田智能电动汽车研发中心（中国）有限公司”，将两大合资公司以及与比亚迪的合资公司也包含其中。

03 、PS5 + 大彩电？

或许是因为丰田在日本一家独大，又有日产和本田的高压，日本汽车市场已经平静了多年，并没有形成其他国家造车新势力如火如荼的态势。

直到去年年初，日本首家造车新势力 —— 索尼本田姗姗来迟。

来源：SONY

2022 年 1 月 4 日，索尼总裁兼首席执行官 Kenichiro Yoshida，在拉斯维加斯的 CES 展上，展示了其 Vision S 概念电动汽车的新原型车。

同时官宣将在 2022 年春天，成立一家名为 Sony Mobility 的公司，进军新能源汽车市场。

此前，索尼已经发布了两款 VISION 系列的概念车，纯电动轿车 Vision-S 01 和纯电动 SUV 车型 Vision-S 02。

来源：SONY

其中 Vision-S 01 轴距长达 3 米，百公里加速 4.8 秒，整体车身设计采用溜背轿跑风格，直接对标特斯拉 Model S，定位中大型纯电轿车。

不过对于造车索尼属于初来乍到，于是在去年年中又拉上了本田，成立了合资公司 Sony Honda Mobility，期望能在 2025 年前，在北美市场推出第一款车型。

来源：Sony Honda Mobility

今年 1 月，索尼本田移动出行公司在 CES 展上发布了纯电动汽车“AFEELA”的样车，计划 2025 年上半年开始接受预定，2026 年春季率先在北美市场开启交付。

AFEELA 暂时还没有公开完整技术参数，从此前曝光的信息来看，AFEELA 的设计非常前卫，整个车身外观十分光滑，全车几乎看不到多余的棱角。

来源：Sony Honda Mobility

更准确地来说，AFEELA 的风格是激进，不仅取消了传统后视镜，采用了电子外后视镜，还首次取消了门把手，当驾驶员靠近车门后，车辆会自动打开车门。

据悉，AFEELA 定位为长轴距电动轿跑，车身尺寸为 4895*1900*1460mm，轴距 3000mm。据索尼本田公开的样车，AFEELA 正前方有一条贯穿车头的类似于灯带的 Media Bar，可以用来显示车标，还能展示充电进度等信息。

来源：Sony Honda Mobility

在娱乐体验上，索尼本田将与 Epic Games 展开合作，并由索尼提供影视、音乐、游戏等娱乐功能，索尼总裁吉田宪一郎透露，PS5 也将上车。

除此之外，还将推出全新的人机交互系统（HMI），通过云服务连接提供个性化的车内体验，实现驾驶以外的娱乐体验。

来源：Sony Honda Mobility

AFEELA 将使用高通的 Snapdragon 数字底盘，可实现城市驾驶场景的 L2 级驾驶辅助功能，全车共计 45 个摄像头和传感器，在提升安全性的同时，还能确认驾驶员的状况并提供车内影音娱乐内容。

在定价上，川西泉此前表示，不希望通过减配和价格战等方式竞争，不过再怎么看，这款车也便宜不到哪去。

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：楚门

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