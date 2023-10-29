欧盟知识产权局报告：2022 年数字盗版水平增加了 3.3%

IT之家 10 月 29 日消息，欧盟知识产权局（EUIPO）发布的一份新报告显示，2022 年数字盗版的水平出现了上升，逆转了之前逐年下降的趋势。

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这份报告名为《欧盟在线版权侵权，电影、音乐、出版物、软件和电视，2017-2022》，报告指出，从 2021 年开始，数字盗版的趋势发生了反转，2022 年增长了 3.3%。这是 EUIPO 发布的第三份关于欧盟成员国和英国在线版权侵权演变的研究报告。该研究分析了 2017 年 1 月至 2022 年 12 月期间，人们对盗版电影、电视、音乐、软件和出版物的访问次数，报告中将每个互联网用户每月访问非法内容的次数作为衡量盗版水平的指标。

报告显示，盗版电视节目、系列剧、电影和漫画出版物是导致数字盗版上升的主要原因。电视盗版在 2022 年占欧盟非法访问网站的比例近一半（48%），最受盗版影响的类型是电视节目和系列剧以及点播电影，其次是动漫作品（系列剧和电影）以及体育赛事和专业体育频道的直播。出版物是继电视之后第二大受盗版影响的类型，自 2021 年 1 月以来也有所增加，其中漫画书是该类别中最受欢迎的类型，其次是有声书和电子书。该研究还首次分析了对体育赛事直播的非法访问情况，这种类型的盗版在 2021 年和 2022 年呈上升趋势，仅一年就增长了 30%。在法国和西班牙等一些国家，这种类型的内容占总非法访问次数的超三分之一（34%）。欧盟委员会于 2023 年 5 月通过了一项关于打击体育赛事和其他直播活动在线盗版的建议，旨在阻止这些活动的未经授权的转播。EUIPO 正在与欧盟委员会和利益相关方合作，监测该建议的影响。

根据研究，流媒体已成为访问非法电视内容最流行的方式 ——58% 的欧盟盗版是通过流媒体进行的，32% 是通过下载进行的。

IT之家注意到，报告还指出，截至 2022 年底，欧盟每个互联网用户平均每月访问提供侵权内容的网站约 10 次。各成员国之间存在显著差异，盗版率最高的国家是爱沙尼亚和拉脱维亚，每个用户每月平均访问次数接近 25 次，而最低的国家是德国、意大利和波兰，每个用户每月平均访问次数约为 7.5 次。

EUIPO 执行主任克里斯蒂安・阿尔尚博（Christian Archambeau）表示：“数字时代的版权侵权仍然是一个非常严重的问题，对欧洲的创意产业构成了直接威胁。新的研究显示，打击盗版仍然有很多工作要做。由于盗版随着技术的发展不断演变，因此阻止这种现象是一件复杂的事情。这就是为什么理解盗版背后的机制对于制定有效的政策和措施来减少盗版至关重要。”

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