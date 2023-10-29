《DOTA2》TI12 败者组半决赛结束，中国战队 AzureRay 获得第四名

IT之家 10 月 29 日消息，据 DOTA2、AzureRay（下称 AR）战队官微，在今天的《DOTA2》TI12（国际邀请赛）淘汰赛败者组半决赛中，AR 战队不敌西欧战队 GAIMIN GLADIATORS（下称 GG），以 0-2 的成绩获得第四名。

据介绍，第二局比赛时长 23 分钟，人头比 5 比 33；第一局比赛时长为 22 分钟，人头比 9 比 18。在第二局中，GG 战队以平推赢下比赛，进入败者组决赛。

IT之家此前报道，本届 TI 分为国际邀请赛之路与国际邀请赛两个大的阶段，国际邀请赛之路包含小组赛与淘汰赛，国际邀请赛为最终的八强之战。

小组赛于当地时间 10 月 12-15 日进行，20 支参赛战队分为四个小组，每组垫底的队伍直接淘汰；小组赛的后半段里剩余 16 支队伍将根据之前的战绩排名进行对决，决定哪些队伍进入淘汰赛的胜者组。

小组赛的第三天和第四天将进行排名赛，A 组第一从 B 组第三第四中挑选对手，B 组第一从 A 组第三第四中挑选对手，C 组第一从 D 组第三第四中挑选对手，D 组第一从 C 组第三第四中挑选对手，分八组对阵进行 BO3 的比赛，最终排名赛的胜者进入淘汰赛胜者组，败者进入淘汰赛败者组。

TI12 淘汰赛于 10 月 20-22 日在西雅图会议中心峰会大厦进行，所有比赛均为 BO3，最终决出四支战队进入国际邀请赛胜者组，四支战队进入国际邀请赛败者组，最终的国际邀请赛于 10 月 27 至 29 日在气候宣言竞技场进行。

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