300 ppi +7.8 寸大屏：小米多看电纸书 Pro Ⅱ 官方 859 元新低

小米多看电纸书 Pro Ⅱ 于 2022 年 3 月发布，官方售价 1299 元，首发价 1199 元。

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小米多看电纸书 Pro Ⅱ 外观看起来与前代相同，搭载 7.8 英寸纯平屏幕，1872x1404 分辨率，300ppi，配备 24 级双色温阅读灯，重量为 250g，厚度约为 7mm，参数也和上一代相同。

该机搭载了 RK3566 四核 CPU，配备 2GB + 32GB 存储，电池容量为 3200mAh，号称系统响应速度提升 109%。

此外，小米多看电纸书 Pro Ⅱ 内置多看阅读，支持微信读书，内置语音搜书功能，还可自动定位关键词。支持多种书库导入方式: 百度网盘、多看网盘、WLAN 传书、USB 连接电脑、蓝牙传书且支持 PDF 重排等。

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