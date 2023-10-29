Mini LED+2200 尼特：TCL Q10G Pro 75 寸电视 6899 元（首发价 8499 元）

TCL Q10G Pro 电视今年 5 月发售，75 寸官方定价 9999 元，首发价 8499 元。

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TCL Q10G Pro 搭载 98/85/75/65/55 英寸 4K 144Hz Mini LED 屏，拥有 1344/896/720/576/480 分区背光，支持 XDR 2200 峰值尼特亮度，对比度达 2200 万：1，色域达 98% DCI-P3。

TCL Q10G Pro 搭载三个独立功放驱动的 2.1 声道 Hi-Fi 级专业音响，配有 5 单元 60W 扬声器，后置 20W 低音炮，支持杜比视界、杜比全景声等。

该机在性能方面搭载了领曜芯片 M2（四核 A73），4GB + 64GB 存储，支持 WiFi 6，配有 4 个 HDMI 2.1 接口（IT之家注：其中两个为满速）+ USB 3.0 接口。

软件方面，TCL Q10G Pro 搭载灵控桌面，开机无广告，支持 0.7 秒快速开机。

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