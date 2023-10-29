东风汽车前三季度净利润 3730.47 万元，第三季度净亏损 4756.94 万元

IT之家 10 月 29 日消息，东风汽车日前公布了今年三季度业绩报告，数据显示，东风汽车前三季度营业收入为 91.67 亿元，同比增长 0.48%；归属上市公司股东的净利润为 3730.47 万元，同比下降 61.95%。

单看第三季度，东风汽车取得营收 37.70 亿元，同比增长 33.64%，但同时净亏损 4756.94 万元。资产方面，报告期内东风汽车拥有期末资产共 184.91 亿元；经营活动产生的现金流量净额为-4.13 亿元。

东风汽车将财务出现变动的原因归因于产品结构变化、毛利率降低，主营业务利润减少。

IT之家此前报道，东风汽车今年有多个全新子品牌的车型将会问世，比如中大型轿跑车型东风 eπ 007，该车的顶配车型将搭载“剪刀门”，11 月 6 日首发亮相并于年底开启预售。

此外，东风旗下“纳米”子品牌的首款车型 —— 小型纯电动车纳米 01 将于今年年内上市，该车定位为小型纯电动车，将会配备轮毂电机，固态电池以及超级快充功能，电机最大功率为 120kW，充电 8 分钟可补充 200km 续航。

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