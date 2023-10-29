格斗游戏《碧蓝幻想 Versus：Rising》11 月 9 日开启 Beta 测试，支持跨平台游戏

IT之家 10 月 29 日消息，格斗游戏《碧蓝幻想 Versus：Rising》将于 11 月 9 日-12 日开启第二次 Beta 测试，支持 PS5/4、PC 跨平台游戏。本次测试向所有玩家开放，并将重点测试多种游戏模式的跨平台游戏，支持中文。

IT之家注意到，本次测试将新增可用角色“阿妮拉”，共提供 26 个角色；玩家可以体验休闲比赛、大厅匹配、训练模式等内容，还可在 Grand Bruise Legends 中与最多 30 名玩家一起参与迷你游戏模式。

PC 配置要求：

最低配置

处理器：AMD FX-435（4.2 GHz）或 Intel Core i5-3470（3.20 GHz）

显卡：Radeon HD 6870（1 GB）或 GeForce GTX 650 Ti（1 GB）

推荐设置

处理器：AMD Ryzen 5 1400（3.2 GHz）或 Intel Core i7-3770（3.40 GHz）

显卡：Radeon HD 7870（2 GB）或 GeForce GTX 660（2 GB）

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