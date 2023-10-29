涵盖中美英日建筑风格，《都市：天际线 2》将免费发布 8 个新主题包

IT之家 10 月 29 日消息，当地时间周六，《都市：天际线》官方 YouTube 频道上传了一段《都市：天际线 2》新建筑风格主题包的预告视频。

据介绍，这些建筑风格主题包由 35 位知名 MOD 制作者创作，其中包括了超过 2500 个新模型，涵盖中国、美国东 / 西海岸、日本、英国、法国、德国、东欧共计 8 个不同国家和地区的风格，将免费通过 Paradox Mods 向所有玩家提供。目前该作包含了欧洲和美国建筑主题，与新发布的主题包之间彼此相互兼容，玩家可以在游戏中按分区使用不同的建筑风格主题。

不过，当前《都市：天际线 2》不含任何地图编辑器或 MOD 工具，开发商 Colossal Order 透露，后续的 MOD 工具将分为多个阶段推出：增加对制作自定义地图、自定义建筑和代码修改的支持，并将允许创作者们通过 Paradox Mods 与他人分享自己的作品。目前，还没有关于这些工具具体上线日期的更多消息。

IT之家注：《都市：天际线 2》是一款由 Colossal Order Ltd.开发，Paradox Interactive 发行的城市建造游戏，现已正式发售，Steam 国区标准版 248 元，豪华版 448 元。

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