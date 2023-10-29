美的华凌 610L 冰箱低至 1430 元：京东家电 11.11 大促加码

京东家电 11.11 大促限时加码，全场好价 + 免息，一键速领多张家电补贴券：点此领券。
美的华凌 HR-610WKPZH1 白色超薄双开门冰箱 610 升官方售价 2399 元，日常大促价 2199 元。
今日 11.11 预售直降至 2099 元 & 售价下方可领 1800-100 元券。
叠加 PLUS 会员 1500-120 元 11.11 超级补贴券：点此领券。
再领 1200-100 元平台补贴券：点此领券。
通过以旧换新下单，京东再补贴 250 元。
实付 2099*0.95-100-120-100-250=1424 元（如无三件 9.5 折则为 1529 元）。
如果可以叠加 200-20 元京东补贴券（点此领取），则仅需 1404 元。
每日还可抽 3 次京东无门槛红包，支持即领即用，结算省上加省：点此抽取。
京东满三类 9.5 折凑单品基本无法单独取消订单，介意的小伙伴慎拍。
10 月 31 日 20 点大促开始时，如果凑单品无货，可在购物车“联合促销活动”中任选加购哦。
实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。
以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。
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