《漫威蜘蛛侠 2》复活节彩蛋暗示《夜魔侠》，创意总监 Bryan Intihar 回应：敬请期待

IT之家 10 月 29 日消息，《漫威蜘蛛侠 2》充满了复活节彩蛋，其中一个特别吸引粉丝。在第一部中，地狱厨房的某个地方有一块提到尼尔森和默多克律师事务所的牌匾，第二部中牌匾仍然存在，但尼尔森和默多克的文字消失了。

在 IGN 最新一集的 Beyond 播客中，高级创意总监 Bryan Intihar 对此进行回应：“这是个好问题。敬请关注。不过，很好的发现！”

IT之家注意到，这并不是游戏中唯一提到尼尔森和默多克的地方。在桑德曼任务结束时，迈尔斯提到彼得的律师朋友可能会帮助桑德曼的女儿获得探视权，以便与她在监狱里的父亲见面。虽然没有提到名字，但这似乎是对这个律师组合的明确认可。

据了解，弗吉・尼尔森初次登场于《夜魔侠》，是夜魔侠马特・默多克的同学、好友兼同事。

《夜魔侠》剧情简介：

夜魔侠原名马修・默多克，在幼时被母亲遗弃，被人称“烈焰拳手”的拳击手父亲杰克・默多克（Jack Murdock）独自抚养长大，所以从小就意识到需要规则来约束人们的行为，并下定决心学习法律。 一次马特从一辆满载的卡车前，救下一个盲人，自己却沾染了卡车上洒落的放射性原料致使双目失明，但却意外增强了他的其他感官，后来在盲人武术大师棍叟（Stick）的严酷训练下，马特掌握了他的超级感官，并且成为了一个强大的战士。此后，白天的时候马特是一名律师，到了晚上则戴上面具化身夜魔侠（Daredevil）在纽约地狱厨房行侠仗义，打击犯罪。

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