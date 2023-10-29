中国航天员完成在轨交接，英雄们将于 10 月 31 日回家

IT之家 10 月 29 日消息，今天，神舟十六号、神舟十七号航天员乘组进行交接仪式，两个乘组移交了中国空间站的钥匙。

神十六航天员乘组已完成全部既定任务，将于 10 月 31 日乘坐神舟十六号载人飞船返回东风着陆场。

目前，着陆场及各参试系统正在紧锣密鼓做好迎接航天员回家的各项准备。

据央视新闻报道，按照预定计划，神舟十六号航天员乘组将于近日返回东风着陆场。

10 月 27 日，着陆场区已经组织所有搜救力量展开最后一次全系统综合演练，包括 10 余支搜救力量，5 架直升机，指挥车、搜索车、医监医救车、处置车等近百台车辆装备。据介绍，目前各项准备已经就绪，静候神舟回家。

神舟十六号搜救回收任务空中分队张雷表示，“通过今天的训练，我们已完全具备搜救能力，能够精确高效、安全稳妥地完成好此次任务。”

东风着陆场地位于西北戈壁深处，地形地貌复杂、横跨范围广，搜救回收任务地面系统已经完成着陆场光纤网铺设、装备升级改造、完善方案预案，从而确保地面分队快速机动，高效搜索，安全抵达。

IT之家注：神舟十六号载人飞船于今年 5 月 30 日在酒泉卫星发射中心发射升空，随后与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。

神舟十六号载人飞船飞行乘组由航天员景海鹏、朱杨柱和桂海潮组成，景海鹏担任指令长。航天员景海鹏先后参加过神舟七号、九号、十一号载人飞行任务，朱杨柱和桂海潮都是首次飞行。

7 月 20 日 21 时 40 分，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮密切协同，在空间站机械臂支持下，圆满完成出舱活动全部既定任务，航天员景海鹏、朱杨柱已安全返回空间站问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。

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