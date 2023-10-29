NASA 小行星贝努样本取出受阻，但仅外部样本就已足够使用

IT之家 10 月 29 日消息，NASA 小行星采样探测器冥王号（OSIRIS-REx）发射于 2016 年，于 2020 年成功在小行星贝努（Bennu）上采集到岩石样本，并于 9 月 25 日成功将样本舱送回地球。

这些未受地球环境“污染”的外星球岩石样本，有望帮助科学家更多了解早期太阳系奥秘。为了保证样本“纯净”，探测器的样本采集器与样本一起被密封在返回舱中。

返回舱着陆地球后，先在便携式洁净室内被拆除隔热罩和外壳，再在休斯顿的专业洁净室内把样本采集器转移到手套箱中密封。手套箱里事先备好工具，科研人员计划戴手套拆解样本采集器，取出样本。

然而，据 NASA 官方消息称，样本采集器有少数部件损坏，有两个紧固件凭借手套箱里的工具无法实现拆解，但为保证密封性又不能往手套箱里添加工具。

不过幸运的是，科研人员原计划获得 60 克样本，而他们实际上已从样本采集器外部和顶盖聚脂薄膜缝隙中得到超过 70.3 克样本，毕竟这次采样任务成果显著超过预期（IT之家注：NASA 估计约 250 克）。

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