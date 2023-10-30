一加 12R 手机配置曝光：骁龙 8 Gen 2 处理器，峰值亮度达 3000 尼特

IT之家 10 月 30 日消息，日前，海外爆料人 Nithin Prasad 曝光了一加 12R 手机的部分配置，该机型在国内市场的命名预计为一加 Ace 3。

据介绍，一加 12R 正面配备 6.7 英寸京东 X1 OLED 屏幕（东方屏），支持 1.5K 120Hz 刷新率，局部峰值亮度达 3000nits。或许是出于产品定位上的考虑，爆料称该机搭载骁龙 8 Gen 2 处理器。

Nithin Prasad 还透露，一加 12R 手机后置 5000 万像素 IMX890 镜头（OIS）+800 万像素超广角 + 3200 万像素 IM709 长焦镜头（2 倍变焦），前置 1600 万像素镜头。此外，该机配备 5500mAh 电池，支持 100W 有线快充，机身采用金属框架。

▲ 图源 OnLeaks，下同

据IT之家此前报道，一加 12R 的外观渲染图已经被 OnLeaks 曝光。从图上看，这款新机采用了一加手机家族式设计语言，提供白色配色，一加经典静音模块也在该机进行了保留。

目前，一加官方还未公布这款新机的发布时间，感兴趣的朋友后续可以关注一下。

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