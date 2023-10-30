三星发布限量版 Galaxy Z Flip 5 Retro 手机，向 2003 年经典手机致敬

IT之家 10 月 30 日消息，三星正式发布了 Galaxy Z Flip 5 Retro 手机，新机将于 11 月 1 日在韩国、英国、德国、西班牙和澳大利亚限量发售。

Galaxy Z Flip 5 Retro 是对 2003 年传奇的 SGH-E700 翻盖手机的致敬，这是一款传奇产品，也是三星推出的第一款内置天线的手机。因为其设计优秀，一家挪威报纸称它为“手机界的奔驰”。SGH-E700 在诺基亚主导手机市场的时代，发挥了推动三星在手机行业地位提升的关键作用。

Galaxy Z Flip 5 Retro 身上有一些 SGH-E700 的元素，比如靛蓝和银色的配色，并在其 Flex Window 外屏上设计了一些怀旧的像素图形、UI 和城市景观动画。

三星将这款手机装在一个整洁的盒子里，上面印有 Z Flip5 和 E700 的标志，以及带有贴纸的 Flipsuit 保护壳，上面印有三星历史上不同时代的 logo，还有一张刻有唯一序列号的三星 E700 收藏卡。

三星 Galaxy Z Flip5 Retro 只能通过三星的官方网站购买，官方尚未提供定价方面的信息。

IT之家查询发现，现款 Galaxy Z Flip 5 提供冰薄荷、云影灰、冰玫紫、星河白、极地灰、海浪蓝、山林绿、日光黄共八款配色，其 8GB+256GB 版本 7499 元，8GB+512GB 版本 8499 元。

该手机搭载骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 处理器，外屏尺寸升级为 3.4 英寸，内屏尺寸为 6.7 英寸，电池容量为 3700mAh（典型值）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。