雷柏 VT9PRO mini 中小手双模无线游戏鼠标发布：原相 3398、65 克，首发价 199 元

IT之家 10 月 30 日消息，雷柏中小手双模无线游戏鼠标 VT9PRO mini 发布，这是雷柏 VT9PRO 的缩小版本，价格同样为 199 元。
该鼠标采用 120.1*65.8*37.5mm 中小手型尺寸，65 克轻量化设计；全新调整鼠标弧度，两侧采取收腰设计，兼容抓握、趴握以及 122 握法与 131 握法。
雷柏 VT9PRO mini 搭载雷柏 C+click 分离式按键预压校调技术 + V+Wireless 无线游戏技术，支持最高 4KHz 回报率（需额外购买雷柏 V2M 4K 接收器），0.25ms 响应速度。
该鼠标搭载原相定制 3398 光学引擎（IT之家注：定制版 3395），1.0-2.0mm 可调节 11 档静默高度（LOD），双向 DPI 调节按键，50-26000 可调节 DPI，1+9 自定义可编程按键，欧姆龙 5000 万次轻脆手感微动，100 万次刻度手感滚轮，650IPS 追踪速度，50G 加速度，最高 160h 续航。
其余方面，雷柏 VT9PRO mini 支持有线 / 2.4G 无线双模连接；全新升级底部脚贴造型，圆润弧形合理规避刮蹭问题；1.8m 伞绳材质电源数据线、镀金 USB 接口、USB 转接器、按键防滑贴 & 备用脚贴。
雷柏 VT9PRO mini 中小手双模无线游戏鼠标先已开启预约，首发价 199 元，IT之家附参数表：
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