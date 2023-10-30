顺利完成任务，神舟十六号航天员乘组明日返回东风着陆场

IT之家 10 月 30 日消息，据央视新闻报道，神舟十六号乘组三名航天员将于明日返回东风着陆场。空中分队将使用 5 架直升机开展搜救回收任务，任务前夕，人员、装备进行了充分训练。

据介绍，空中分队在接到通报的落点后，将在夜航的情况下从待命点起飞，到达布阵空域，每架飞机保持 200 米的高度差空中待命，当收到信号以后听指挥机的指令向着陆点归拢飞行，依次下降高度并快速着陆。

IT之家此前援引央视新闻报道，10 月 27 日，着陆场区已经组织所有搜救力量展开最后一次全系统综合演练，包括 10 余支搜救力量，5 架直升机，指挥车、搜索车、医监医救车、处置车等近百台车辆装备。东风着陆场地位于西北戈壁深处，地形地貌复杂、横跨范围广，搜救回收任务地面系统已经完成着陆场光纤网铺设、装备升级改造、完善方案预案，从而确保地面分队快速机动，高效搜索，安全抵达。

10 月 26 日上午，神舟十七号载人飞船发射成功，航天员乘组于 当日 19 时 34 分顺利入驻“天宫”，与神舟十六号航天员乘组“胜利会师”。神舟十六号乘组由航天员景海鹏、朱杨柱和桂海潮组成，景海鹏担任指令长；神舟十七号航天员乘组由汤洪波、唐胜杰、江新林组成，汤洪波担任指令长。

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