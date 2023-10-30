智己 LS6 塞尚黑官图发布，外观内饰全部黑化

IT之家 10 月 30 日消息，日前智己汽车官方发布了旗下中大型 SUV 智己 LS6 塞尚黑版本车型的官图，这款车的外观和内饰都以黑色为主色调。此前智己 LS6 系列已正式上市，共推出 4 款配置车型，官方指导价区间 22.99 万-29.19 万元，上市权益价区间 21.49 万-27.69 万元。

IT之家注意到，智己 LS6 塞尚黑不仅采用了黑色涂装，轮辋和外后视镜也都涂成了黑色。内饰方面，方向盘、中控台、门板和座椅都是黑色的。

智己 LS6 搭载了前后双碳化硅驱动电机，最大功率达到 579 千瓦，最大扭矩为 800 牛・米，百公里加速仅需 3.48 秒，最高时速可达 252 公里。此外，这款车还配备了激光雷达和英伟达 Orin X 芯片，可以实现高阶辅助驾驶功能，如自适应巡航、车道居中保持、城市领航等。

智己 LS6 支持最大 875 伏的工作电压，峰值充电功率可达 396 千瓦。智己官方称，LS6 充电 5 分钟就可以跑 200 公里以上，充电 10 分钟就可以跑 350 公里以上，充电 15 分钟就可以跑 500 公里以上。

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