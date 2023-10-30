网约车司机收空返费引争议，消保委发声

IT之家 10 月 30 日消息，据新华社报道，近日有网友反映，在使用网约车服务时，遇到了司机额外收取空返费的情况。这些司机通常在行程开始或结束时，要求乘客扫码支付一定金额的空返费，而这些费用并没有在网约车平台上显示。

根据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，网约车平台公司应当合理确定网约车运价，实行明码标价。网约车运价实行市场调节价，城市人民政府认为有必要实行政府指导价的除外。也就是说，网约车司机不能随意加价议价，而应按照平台规定的价格收取费用。

据报道，几款常用的网约车平台对于跨城订单的处理方式不尽相同。有的网约车平台明令禁止司机加价议价行为，对于跨城订单，禁止司机以各种理由要求乘客支付订单以外的费用；也有平台规定，在规划路线中产生的过桥、过路、高速费等部分情况下，司机可以合理收取附加费。

某网约车平台相关负责人表示，为避免不合理收费、临时加价等问题，其所在平台对于往来频繁、跨城订单较多的城市开通跨城费收取，系统将自动计算跨城费并添加到账单中；未开通跨城费的城市，司机可以与乘客协商返程路费，返程费用不得高于去程实际产生的高速路桥费；若乘客遇到司机线下加价议价的情况，可及时向平台反映，平台将按规则对司机进行处罚。

IT之家注意到，10 月 27 日江苏省消保委发声，称空返费可以收，但不可以乱收。网约车空返费应当规范化、公开化、透明化；网约车平台有义务承担管理责任，不应“隐身”；多方参与，共同制定合理计价方式。

对于乘客而言，在使用网约车服务时，应注意查看订单详情，确认是否包含空返费等附加费用。如果遇到司机要求额外支付空返费等费用的情况，应拒绝扫码支付，并向平台投诉。

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