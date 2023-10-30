魅族首款 AR 智能眼镜开启盲订，号称“极致轻薄”

IT之家 10 月 30 日消息，魅族科技今日宣布，将推一款新品 AR 智能眼镜产品，现已在电商平台开启 1 元盲订，号称送“999 元权益包”。

据介绍，即日起参与 1 元盲订优惠，可享价值 999 元权益大礼包，包括 1 元订金直抵 100 元专属优惠券、三折配镜服务抵扣券以及 180 天只换不修等优惠权益。

魅族科技表示：“作为星纪魅族集团在 XR 领域打造的重磅产品，首款 AR 智能眼镜基于创新显示技术，以极致轻薄的特点，展现出星纪魅族集团对于前沿技术的深入探索和产品工艺的持续突破。”

官方还称，推进 XR 软硬件全栈技术是星纪魅族集团的重要技术方向之一，XR 作为创新交互显示中心，在端云协同技术发展之下，将释放出更大的潜能，推动手机、汽车和智能眼镜领域的深度融合与全面协同，开创连接多终端智能融合生态的交互显示新入口。

本月早些时候，魅族科技宣布 10 月 27 日开启新品预订，配文“追求极致产品体验，再次用行动突破科技的边界。”10 月 27 日当天，魅族科技宣布新品预订延期。

魅族科技此前并未提及这款新品的具体类型，配图仅呈现出黑色矩形包装盒，文案为“下一部，第一步”，因此有网友猜测是魅族 21 系列手机，如今来看是 AR 智能眼镜。

目前 AR 智能眼镜领域已经有不少品牌布局，包括 XREAL、雷鸟、努比亚、联想等都在今年推出了新品，魅族究竟能否做到足够有亮点，IT之家小伙伴可以拭目以待。

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