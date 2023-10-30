vivo X100 系列手机线稿曝光：圆形居中相机模组，全系 16GB LPDDR5T 内存

IT之家 10 月 30 日消息，随着骁龙 8 Gen 3 的推出和天玑 9300 的官宣，距离各家安卓旗舰的发布时间也越来越近，博主 @数码闲聊站 今日便带来 vivo X100 系列手机的最新消息。

▲ 图源博主 @数码闲聊站

该博主在微博晒出一张新机线稿图，据称来自 vivo X100 Pro 手机。从图中可以看到，这款新机采用当下流行的圆形居中相机模组，预计搭载后置四摄，蔡司标志性 logo 位于模组中央，闪光灯位于模组右上方，新机正面配备居中单孔屏幕。

▲ 图源博主 @数码闲聊站

该博主表示，标准版机型的镜头底座多出来一圈在右侧，并在评论区放出镜头线稿图。他还透露，vivo X100 / Pro 配色有白色玻璃、黑色玻璃、蓝色玻璃橙色素皮，全系提供 16GB LPDDR5T，顶配提供 1TB UFS 4.0。

据IT之家此前报道，博主 @数码闲聊站 曾透露 iQOO12 系列（发布时间）提前到 11 月上旬，vivo X100 系列提前到 11 月中旬，四款新机已全部入网。从目前的信息来看，该博主提到的四款新机预计为 iQOO 12、iQOO 12 Pro、vivo X100、vivo X100 Pro。

关于 vivo X100 系列的具体发布时间，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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