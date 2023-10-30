1589 元含税包邮：哈曼卡顿琉璃 4 代音箱海外版 12 期免息大促

哈曼卡顿 Aura Studio4（音乐琉璃 4 代）发布于今年 5 月，具备“5 种灯效 + 130mm 低音单元”，国行版上市价为 2199 元。

京东自营 11.11 大促期间，哈曼卡顿 音乐琉璃 4 代 海外版 预售直降至 1799 元，需定金 100 元，31 日 20 点付尾款。

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哈曼卡顿音乐琉璃四代采用经典水母造型，内置 360°LED 氛围灯 + 菱形钻石纹光效，环状布置触控按键，简约设计 + 浮雕工艺；采用 5 种主题色律动光效，配合 3 档可调亮度设计，新增可调照明常量设计，音箱 & 夜灯便捷切换；新增高、低音可调设计，正负增益 3 档独立调节；配备 6 个 40mm 中高频扬声器，以对称状等距布置，营造 360° 萦绕空间环绕立体音效。

哈曼卡顿音乐琉璃四代采用下沉式低音炮设计，扬声器规格高达 130mm，带来 100W 动态低频听觉体验；支持蓝牙 4.2 音频串流，连接稳定功耗低，配有 AUX-IN 音频输入接口，可有线连接。

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