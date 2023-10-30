长安启源 A05 / A07 全面开启交付，售价 8.99 万元起

IT之家 10 月 30 日消息，长安启源今日宣布，旗下两款新能源车型 A05 和 A07 全面开启交付。其中长安启源 A05 推出 6 款车型，售价区间为 8.99-13.29 万元；长安启源 A07 包含五款车型，售价区间为 15.59-17.69 万元。

该车定位紧凑型轿车，前脸配备长安启源品牌全新 LOGO，官方称其灵感来源“微笑”。该车侧面线条同样较为流畅，腰线呈现稍微上扬的姿态，尾部走的则是简洁风格。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4785/1840/1460mm，轴距为 2765mm。

该车号称每位乘员都能自在“躺平”，由于采用了全新 CIIA 1.5 电气化架构平台，官方表示该车通讯带宽相比 1.0 架构车型提升 4 倍，系统运行速度更高。

内饰及配置方面，该车配备 10.25 英寸全液晶仪表，同时全系标配 13.2 英寸中控屏，屏占比达到 88%，内置讯飞飞鱼 OS4.0 系统，可实现接近“所见即可控”的语音交互。此外，该车支持手机寻车、蓝牙钥匙、哨兵模式、IACC 集成式自适应巡航、540° 高清全景影像等功能。

动力方面，新车搭载 1.5L 发动机和电机组成的插电式混合动力系统，发动机最大功率 81kW，驱动电机功率提供 140kW、158kW 两种，长续航版车型百公里加速 6.8 秒。能耗方面，该车提供 70km、145km 的 CLTC 纯电续航，综合续航里程根据纯电续航不同，分别可达 1225km、1300km，综合工况油耗百公里最低 0.98 升。

长安启源 A07 的外观设计时尚，整体偏圆润，车头和车尾都采用贯穿式 LED 灯带，车头主要面积采用封闭式处理，凸显出新能源车型的特征。车身线条流畅优雅，溜背式造型增加了运动感。此外，该车还配备了隐藏式门把手、无框电吸车门、掀背式尾门等。尺寸方面，长安启源 A07 长宽高分别为 4905/1910/1480 毫米，轴距达到 2900 毫米，定位中大型全电驱轿车。此外，该车将根据配置不同提供 225/55 R18、245/45 R19 轮胎。

IT之家注意到，长安启源 A07 的内饰设计也十分现代，采用无仪表盘方案，由 AR-HUD 抬头显示和 15.4 英寸悬浮式中控屏提供信息交互。车机系统由高通骁龙 8155 车机芯片提供算力支持，采用全新 UI 设计，支持一语多意 + 连续对话语音交互。该车还配备了贯穿整个中控台及两侧车门位置的氛围灯带，使用双辐平底式多功能方向盘，搭配怀挡式换挡机构。

座椅采用菱格纹及打孔处理，高配车型提供前排座椅加热、通风及按摩、香氛系统、16 扬声器音响等配置。该车全系标配 L2 级 IACC 自适应巡航系统，支持拥堵智能巡航、稳定跟车居中、自动大车避让、智能限速控制等功能。

动力方面，长安启源 A07 纯电动版搭载由宁德时代供应的三元锂电池，采用单电机驱动，电动机最大功率 190 千瓦，峰值扭矩 320 牛・米，车辆纯电续航里程为 515 公里（电池容量 58.1 千瓦时）。长安启源 A07 增程版采用 1.5 升自然吸气发动机作为增程器，增程器最大功率为 70 千瓦，电动机最大功率 160 千瓦，峰值扭矩 320 牛・米，车辆纯电续航里程为 200 公里（CLTC 工况，电池容量 28.4 千瓦时），馈电状态下官方百公里油耗为 4.5 升，车辆支持 3 千瓦外放电功能，满电满油续航里程可达到 1200 公里。

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